إقرأ المزيد السباق نحو البيت الأبيض.. سياسيون يدعون بايدن للانسحاب ومانحون ديمقراطيون يعلقون تبرعاتهم

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في واشنطن إنه يعتقد أنه الشخص الأكثر أهلية لقيادة البلاد والأكثر أهلية للفوز في الانتخابات، وشدد على أنه مصمم على الترشح للانتخابات الرئاسية ومستعد للخضوع للفحص مجددا على يد طبيب أعصاب.

وأضاف بايدن أنه "لا أحد يقول إنني لا أستطيع الفوز في الانتخابات.. لقد هزمت دونالد ترامب في الانتخابات الماضية وسأفوز عليه مجددا في هذه الانتخابات".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي سكوت بيترز مطالبته بايدن بالانسحاب من انتخابات الرئاسة، كما نقلت "رويترز" عن النائبين عن الحزب الديمقراطي جيم هايمس وإريك سورينسين دعوتهما بايدن إلى وقف حملته الانتخابية والانسحاب من السباق الرئاسي.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشفت أن كبار المانحين علقوا بالفعل تبرعاتهم لحملة بايدن الانتخابية بعد الدعوات الواسعة لتنحيه، وأفادت وسائل إعلامية أمريكية، بأن القلق انتاب العديد من المانحين الأثرياء عقب مناظرة 27 يونيو، وعلقوا مساهماتهم النقدية للمنظمات المتحالفة مع حملة بايدن، مشترطين أنه يجب استبدال بايدن كمنافس رئاسي قبل أن تبدأ الأموال في التدفق مرة أخرى.

من جهة أخرى، وافق أكثر من 70% من الأمريكيين وفقا لاستطلاع للرأي على ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الانتخابي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية