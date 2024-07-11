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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 23:09 GMT

    بوليانسكي يصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول محطة زابوروجيه الكهروذرية بأنه "مُسيس"

    وصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب روسيا بسحب قواتها من محطة زابوروجيه الكهروذرية، بأنه "مسيس".

    بوليانسكي يصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول محطة زابوروجيه الكهروذرية بأنه "مُسيس"
    MFA Russia / Globallookpress

    وقال بوليانسكي: "مشروع مُسيّس آخر غير توافقي. ولسوء الحظ، لا يمكنه إلا تحفيز حزب الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وبالطبع في أوكرانيا". مشيرا إلى أنه لن يكون له أي تأثير.

    واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف بأغلبية 99 صوتا مؤيدا، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت.

    وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

    المصدر: RT

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