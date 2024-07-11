وقال بوليانسكي: "مشروع مُسيّس آخر غير توافقي. ولسوء الحظ، لا يمكنه إلا تحفيز حزب الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وبالطبع في أوكرانيا". مشيرا إلى أنه لن يكون له أي تأثير.

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واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف بأغلبية 99 صوتا مؤيدا، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

المصدر: RT