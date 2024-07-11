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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:35 GMT

    النرويج تخصص 94 مليون دولار مساعدات دفاع جوي استراتيجي لأوكرانيا

    أعلنت النرويج تخصيص أكثر من 94 مليون دولار كمساعدات للدفاع الجوي للقوات الأوكرانية وذلك بعد إعلان دول "الناتو" أن أوكرانيا ستحصل على منظومات دفاع جوي استراتيجية جديدة من الغرب.

    النرويج تخصص 94 مليون دولار مساعدات دفاع جوي استراتيجي لأوكرانيا
    Gettyimages.ru

    وتشمل المنظومات التي تحدثت عنها دول الناتو التي تعقد قمتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، "باتريوت" الأمريكية وأنظمة SAMP-T الإيطالية.

    وأيضا ستحصل قوات كييف على المنظومات التكتيكية NASAMS و"هوك" وIRIS T-SLM  وIRIS T-SLS  و "جيبارد".

    وذكر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن بلاده ستقوم بنقل بطارية مدفع كاملة مضادة للطائرات من طراز IRIS-T إلى كييف بحلول الخريف.

     وأشار أيضا إلى أن النرويج ستنقل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

    من جهتها، أكدت روسيا مرارا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع.

    بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة تذهب إلى أوكرانيا "ستكون هدفا مشروعا لروسيا".

    المصدر: نوفوستي

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