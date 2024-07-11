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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:32 GMT

    وزارة الداخلية البريطانية تدعو للحذر في مساعدة كييف خوفا من انتقام روسي

    دعا نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن دان جارفيس إلى التصرف بحذر في قضايا المساعدات الأوكرانية وسط مخاوف من احتمال اتخاذ الجانب الروسي إجراءات انتقامية.

    وزارة الداخلية البريطانية تدعو للحذر في مساعدة كييف خوفا من انتقام روسي
    Madeleine KellyKeystone Press Agency / Globallookpress

    جاء ذلك في معبر حديث جافيس ردا على سؤال حول مدى قلق بريطانيا من أي انتقام روسي بعد إشارة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إلى إمكانية استخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف داخل روسيا، حيث قال: "بالطبع علينا اتخاذ إجراءات ضد ذلك، وعلينا أن نكون حذرين للغاية".

    وأضاف نائب الوزير أنه في الوقت نفسه، يظل الشيء الأكثر أهمية هو المساعدة المنسقة التي يقدمها حلف "الناتو" إلى كييف حتى تتلقى أوكرانيا المعدات العسكرية. ووفقا له، تعتبر أوكرانيا "قضية أمنية بالغة الأهمية، فيما تلعب المملكة المتحدة دورا هاما في الصراع".

    وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن سماح لندن للجانب الأوكراني باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لضرب عمق الأراضي الروسية سيكون خطوة غير مسؤولة نحو التصعيد.

    المصدر: نوفوستي

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