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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:42 GMT

    تحطم طائرة لمكافحة الحرائق بولاية مونتانا الأمريكية ومصرع قائدتها

    لقيت قائدة طائرة حتفها عندما تحطمت طائرة إطفاء ذات محرك واحد لدى اصطدامها ببحيرة في ولاية مونتانا الأمريكية أثناء جمع المياه لمكافحة حريق قريب، حسبما أفاد مسؤولون.

    تحطم طائرة لمكافحة الحرائق بولاية مونتانا الأمريكية ومصرع قائدتها
    Legion-Media

    وتم الإبلاغ عن الحادث بعد وقت قصير من وقوعه ظهر أمس الأربعاء، عند خزان هاوزر على نهر ميزوري شمال شرق هيلينا في مقاطعة لويس آند كلارك.

    وهرعت فرق البحث والإنقاذ في القوارب إلى جانب الغواصين من مقاطعة غالاتين إلى مكان الحادث.

    وقال مسؤولون في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي إن قائدة الطائرة "سكوبر"( 45 عاما) توفيت.

    وذكرت صحيفة "إندبندنت ريكورد" أنهم "لم يعلنوا اسم القتيلة في انتظار إخطار أقاربها والذين لا يعيشون في الولايات المتحدة".

    وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، وهيئة الغابات الأمريكية بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة "إير تراكتور إيه تي-802" التي كانت تعمل لصالح هيئة الغابات وتم التعاقد عليها من ولاية أيداهو.

    وكانت المرأة التي لقيت مصرعها، جزءا من طاقم يكافح حريق هورس ريدج القريب، وهو حريق تسبب فيه الإنسان على مساحة 450 فدانا، ويشتعل في الأشجار الكثيفة بغابة هيلينا - لويس آند كلارك الوطنية على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب شرقي الولايات المتحدة.

    وبدأ الحريق يوم الثلاثاء، وأمر مكتب عمدة المقاطعة بعض السكان بإخلاء المنطقة بعد ظهر الأربعاء.

    المصدر: "أسوشيتد برس"

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