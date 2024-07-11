إقرأ المزيد مقتل 5 من عائلة واحدة بحادث سقوط طائرة في نيويورك

وتم الإبلاغ عن الحادث بعد وقت قصير من وقوعه ظهر أمس الأربعاء، عند خزان هاوزر على نهر ميزوري شمال شرق هيلينا في مقاطعة لويس آند كلارك.

وهرعت فرق البحث والإنقاذ في القوارب إلى جانب الغواصين من مقاطعة غالاتين إلى مكان الحادث.

وقال مسؤولون في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي إن قائدة الطائرة "سكوبر"( 45 عاما) توفيت.

وذكرت صحيفة "إندبندنت ريكورد" أنهم "لم يعلنوا اسم القتيلة في انتظار إخطار أقاربها والذين لا يعيشون في الولايات المتحدة".

وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، وهيئة الغابات الأمريكية بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة "إير تراكتور إيه تي-802" التي كانت تعمل لصالح هيئة الغابات وتم التعاقد عليها من ولاية أيداهو.

وكانت المرأة التي لقيت مصرعها، جزءا من طاقم يكافح حريق هورس ريدج القريب، وهو حريق تسبب فيه الإنسان على مساحة 450 فدانا، ويشتعل في الأشجار الكثيفة بغابة هيلينا - لويس آند كلارك الوطنية على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وبدأ الحريق يوم الثلاثاء، وأمر مكتب عمدة المقاطعة بعض السكان بإخلاء المنطقة بعد ظهر الأربعاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"