وذكر حساب المدعي العام الأوكراني في "تيلغرام": "في مياه ميناء ريني بمقاطقة أوديسا، تم احتجاز ومصادرة سفينة بحرية أجنبية كانت تحمل منتجات زراعية".

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وتظهر التحقيقات أن السفينة Usko Mfu غادرت ميناء سيفاستوبول محملة بشحنة من الحبوب في شهر نوفمبر 2023. وفي مايو 2024، توقفت السفينة مرة أخرى في ميناء سيفاستوبول لتفريغ حمولتها.

يشار إلى أنه جرى احتجاز السفينة، كما تم اعتقال قبطانها وهو مواطن يحمل الجنسية الأذربيجانية، ويواجه تهمة انتهاك أوامر الدخول إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي