بعد هجوم أوكراني عليها .. استقبال سفينة "إيفان خورس" في ميناء سيفاستوبول

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق وصول سفينة الاستطلاع "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود إلى قاعدتها الدائمة في ميناء سيفاستوبول بعد أداء مهام خاصة في البحر الأسود.

وأعلنت الدفاع الروسية أن طاقم السفينة أكمل عبوره المخطط من منطقة أداء مهامه إلى نقطة الانتشار الدائم في سيفاستوبول، مشيرة إلى أنه منذ نهاية أبريل من هذا العام قام الطاقم بضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز التركي "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لتركيا، كما قام بمراقبة الوضع في الجزء الجنوبي الغربي للبحر الأسود من أجل ضمان سلامة الملاحة في إطار صفقة الحبوب.

وكانت سفينة "إيفان خورس" قد تعرضت لهجوم أوكراني في مضيق البوسفور في يوم 24 مايو من قبل زوارق مسيرة أوكرانية، تم التصدي لها وتدميرها.

وأضافت الوزارة أن السفينة ستواصل أداء مهامها بعد إعادة الإمداد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية