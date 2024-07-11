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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 07:45 GMT

    ترامب: نانسي "المجنونة" تحاول إقناع الناخبين بأن بايدن "عبقري"

    قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي تحاول إقناع أي شخص يستمع بأن الرئيس جو بايدن "عبقري".

    ترامب: نانسي "المجنونة" تحاول إقناع الناخبين بأن بايدن "عبقري"
    Gettyimages.ru

    وكتب ترامب عبر حسابه على Truth Social: "نانسي بيلوسي المجنونة هي عبارة عن فوضى معرفية أكثر من جو النعسان الملتوي. كما أنها تعاني من حالة نهائية من TDS، متلازمة اضطراب ترامب".

    https://arabic.rt.com/world/1581536-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87/

    وأضاف: "إنها مجنونة تماما، حاولت عزلي مرتين وخسرت. الآن أراها تتجول بالكاد وتقول إنني أشكل تهديدا للديمقراطية. لا، هذه مجرد معلومات مضللة لليسار الراديكالي الديمقراطي، وهو كل ما يجيدونه. إنها تحاول إقناع أي شخص يستمع إليها بأن جو الملتوي هو عبقري، وفي حالة رائعة، وهو ما يعرف الجميع أنه ليس صحيحا".

    وفي منشور آخر كتب: "نانسي بيلوسي المجنونة في حالة فوضى معرفية. لقد انقلبت الآن ضد جو الملتوي. إنها تقول أنه ليس لديه ما يلزم. حقا؟ أود أن أناقشها حول ما فعله الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون لتدمير بلدنا".

    المصدر: RT

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