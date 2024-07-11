وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على موقع "إكس" إن "جيش الدفاع والشاباك قضيا على مخرب في جهاز الأمن الداخلي لحماس، وقوات من لواء الكوماندو عثرت على مسيرات درون مفخخة وقذائف هاون ومقذوفات "RPG" داخل مقر "الأونروا" في وسط قطاع غزة".

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وأضاف البيان: "أغار جيش الدفاع والشاباك هذا الأسبوع وقضيا على المدعو حسن أبو كويك رئيس دائرة العمليات الأمنية في مخيمات الوسطى داخل جهاز الأمن الداخلي في حماس، لقد كان المدعو حسن كويك ناشطا عسكريا وعضوا في لجنة الطوارئ الحركية وتورط في عمليات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل"

وأردف: "كما تم القضاء على المدعو ناصر مهنا رئيس طاقم في الاستخبارات العسكرية لحماس".

#عاجل جيش الدفاع والشاباك قضيا على مخرب في جهاز الأمن الداخلي لحماس؛ قوات من لواء الكوماندو عثرت على مسيرات درون مفخخة وقذائف هاون ومقذوفات RPG داخل مقر الأونروا في وسط قطاع غزة



🔻أغار جيش الدفاع والشاباك هذا الأسبوع وقضيا على المدعو حسن أبو كويك رئيس دائرة العمليات الأمنية في… pic.twitter.com/6U7rKyyR2l — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 11, 2024

وأشار البيان إلى أن "قوات لواء الكوماندو تواصل العمل داخل مقر "الأونروا" في وسط القطاع حيث عثرت القوات خلال الساعات الأخيرة على العديد من الوسائل القتالية داخل المقر ومن بينها مسيرات درون مفخخة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وبنادق قنص وقذائف هاون وقذائف صاروخية ومقذوفات "RPG" وغيرها، في المقابل هاجمت طائرات سلاح الجو مجمع القتال في المنطقة والذي استخدمه مخربون لإطلاق النار نحو قواتنا".

وتابع: "تواصل قوات الفرقة "162" العمل في منطقة رفح (جنوب القطاع) وقضت على مدار الساعات الأخيرة على عشرات المخربين حيث دمرت قوات الناحال عدة بنى تحتية مفخخة وفتحات أنفاق تم العثور عليها في المنطقة".

وختم البيان قوله: "في عمليات مداهمة في تل السلطان (شمال غربي مدينة رفح) عثرت قوات اللواء "401" على فتحات انفاق ومقذوفات "RPG" ووسائل قتالية أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأربعاء، أن قواته أنهت عملها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخرجت منه خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش في بيان إن قواته "عثرت على ستة أنفاق قرب السياج الحدودي، دمرتها وأصابت العشرات من المخربين، وقضت على أكثر من 150 مخربا، ودمرت البنى التحتية الإرهابية".

المصدر: RT