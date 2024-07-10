وقال الجيش في بيان إن قواته "عثرت على ستة أنفاق قرب السياج الحدودي، دمرتها وأصابت العشرات من المخربين، وقضت على أكثر من 150 مخربا، ودمرت البنى التحتية الإرهابية".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنهت قوات لواء المظليين مهمتها التي استمرت نحو أسبوعين في منطقة الشجاعية، حيث عثرت القوات على أنفاق تم تدميرها. كما شهدت العملية إلقاء القبض على عشرات المسلحين، وعثرت على كمية كبيرة من الذخائر".

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي "انسحب من حي الشجاعية بعد أسبوعين من عمليته العسكرية، مخلفا دمارا هائلا في المباني السكنية والبنية التحتية".

وقال الشهود إن "مئات الفلسطينيين يشرعون بالعودة إلى حي الشجاعية ومحيطه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد انسحاب الجيش"، وأشاروا إلى أن الجيش ترك آليات عسكرية مدمرة في حي الشجاعية الذي انسحب منه.

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الشجاعية بنزوح آلاف الأسر من الحي إلى مناطق غرب مدينة غزة، بسبب الاستهدافات العنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وخلال العملية تصدت الفصائل الفلسطينية للآليات الإسرائيلية المتوغلة في الحي، حيث أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عن تدمير العديد من الآليات الإسرائيلية وقتل جنود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء "استشهاد 52 شخصا وإصابة 208 آخرين جراء 4 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بغزة في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى 38295 شهيدا و88241 جريحا".

المصدر: RT + وكالات