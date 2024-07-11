وقال غلادكوف في فيديو عبر قناته في "تيلغرام": "توفي شخص واحد وأصيب 14 آخرون في مقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية".

إقرأ المزيد الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق بيلغورود

وأشار في رسالته إلى التعزية والمواساة لأقارب وأصدقاء القتيل والمصابين، لافتا إلى تضرر 10 مبان سكنية، و19 منزلا سكنيا خاصا، و52 سيارة خاصة. وذلك جراء الاعتداءات اليومية التي تشنها قوات كييف ضد المدنيين الروس.

وأشار الحاكم إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة، كان قرار الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بتخصيص 6.5 ألف مكان في النزل السكنية والمصحات لإسكان أهالي المقاطعة، واصفا هذا القرار بأنه "جاء في الوقت المناسب وكان مهما بشكل خاص".

المصدر: RT