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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 06:39 GMT

    قتيل وجرحى في قصف أوكراني على بيلغورود غربي روسيا

    كشف حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف عن تعرض مناطق المقاطعة يوم أمس لهجوم بـ40 طائرة مسيرة و8 عمليات قصف تسببت بوفاة شخص واحد وجرح 14 آخرين وأضرار مادية كبيرة.

    قتيل وجرحى في قصف أوكراني على بيلغورود غربي روسيا
    نوفوستي

    وقال غلادكوف في فيديو عبر قناته في "تيلغرام": "توفي شخص واحد وأصيب 14 آخرون في مقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية".

    وأشار في رسالته إلى التعزية والمواساة لأقارب وأصدقاء القتيل والمصابين، لافتا إلى تضرر 10 مبان سكنية، و19 منزلا سكنيا خاصا، و52 سيارة خاصة. وذلك جراء الاعتداءات اليومية التي تشنها قوات كييف ضد المدنيين الروس.

    وأشار الحاكم إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة، كان قرار الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بتخصيص 6.5 ألف مكان في النزل السكنية والمصحات لإسكان أهالي المقاطعة، واصفا هذا القرار بأنه "جاء في الوقت المناسب وكان مهما بشكل خاص".

    المصدر: RT

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