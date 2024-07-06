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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 19:43 GMT

    الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق بيلغورود

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

    الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق بيلغورود
    Sputnik

    وقالت الوزارة في بيان لها: "في السادس من يوليو 2024 في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

    وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة الأوكرانية المسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة".

    وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

    بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

    المصدر:RT

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