وقالت الوزارة في بيان لها: "في السادس من يوليو 2024 في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

إقرأ المزيد الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير منظومة "إس-300" أوكرانية

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة الأوكرانية المسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

المصدر:RT