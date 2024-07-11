وأضاف تيليس، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك لمجموعة مراقبي الناتو في مجلس الشيوخ الأمريكي، في كلمة له خلال قمة الحلف في واشنطن: "هذا التهديد ليس حقيقيا. إنه يستخدم كأداة سياسية لإثارة الخوف وعدم اليقين والشك".

وأعرب تيليس عن ثقته في أن الكونغرس الأمريكي، لن يدعم أبدا انسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مرسوم حول السياسة الدفاعية، تضمن بندا يمنع رئيس الدولة من إنهاء عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي من جانب واحد دون موافقة الكونغرس.

مساء الثلاثاء الماضي، افتتح بايدن قمة حلف الناتو في واشنطن التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري.

وفي كلمته الافتتاحية حاول الرئيس الأمريكي الحالي، طمأنة دول الحلف بالتزام بلاده المطلق تجاههم ضد التهديدات التقليدية، إضافة للتهديد الذي قد يحمله وصول خصمه ترامب للبيت الأبيض مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في يوم الخامس من نوفمبر المقبل.

في فبراير الماضي، قال المساعد السابق للرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون إن دونالد ترامب يعتزم جديا سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" إذا أعيد انتخابه.

المصدر: RT