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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 00:00 GMT

    "أكسيوس": زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مستعد لتأييد مرشح بديل لبايدن

    أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصادر مطلعة بأن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مستعد لتأييد ترشيح بديل لجو بايدن عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

    "أكسيوس": زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مستعد لتأييد مرشح بديل لبايدن
    John McDonnell / AP

    وكان السيناتور تشاك شومر، الذي يعتبر إحدى أبرز الشخصيات السياسية في الحزب الديمقراطي، قد أعرب عن تأييده لبقاء الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الرئاسي، وقال علنا إنه "مع جو".

    وحسب مصادر "أكسيوس"، فإن موقف شومر غير المعلن عنه يختلف عن ذلك، وهو منفتح على إيجاد بديل لجو بايدن، الذي أثار أداؤه الضعيف في المناظرة مع منافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب مخاوف في صفوف الديمقراطيين بشأن قدرة بايدن على الفوز في الانتخابات.

    وتشير المصادر إلى أن شومر أجرى خلال الأيام الـ 12 الأخيرة لقاءات مع ممولي الحزب الديمقراطي واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن كيفية المضي قدما بالحملة الانتخابية.

    ويأتي ذلك على خلفية انقسام داخل الحزب الديمقراطي، حيث دعا عدد من أعضاء الكونغرس جو بايدن للانسحاب من السباق الانتخابي، فيما أعرب البعض الآخر عن تأييدهم له.

    وعلى الرغم من الدعوات للانسحاب من السباق، أكد بايدن أنه يعتزم مواصلة الحملة وأعرب عن ثقته بقدرته تحقيق الفوز في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر.

    المصدر: "أكسيوس"

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