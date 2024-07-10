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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 21:01 GMT

    وزير الخارجية الهنغاري: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة سينهي حرب أوكرانيا

    قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو الأربعاء إن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات المقبلة في نوفمبر سيمنح السلام فرصة في أوكرانيا وسينهي الصراع.

    وزير الخارجية الهنغاري: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة سينهي حرب أوكرانيا
    Gettyimages.ru

    وأوضح سيارتو في مقابلة "مع وكالة "رويترز" على هامش قمة "الناتو" المنعقدة في واشنطن، أن ترامب قد يتمكن من إقناع أطراف الصراع بضرورة بدء المفاوضات.

    وأضاف: "أعتقد أن الأمر سيتطلب تأثيرا خارجيا قويا للغاية لجعل الجانبين يبدآن المفاوضات على الأقل، ومن سيكون قادرا على القيام بذلك في الفترة القادمة؟ فقط الرئيس السابق ترامب، إذا أعيد انتخابه".

    وتابع:"نعتقد أن السلام سيُمنح فرصة إذا فاز ترامب في الانتخابات، كما نرى في هذه الحالة فرصة لإقامة علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وهنغاريا".

    وشدد سياريتو في تصريح لقناة "RT" في وقت سابق أن الخروج من الأزمة الأوكرانية غير ممكن بدون الحوار.

    تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهنغاري أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي في الكرملين استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

    وفي 2 يوليو الجاري زار أوربان كييف، حيث دعا زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي للموافقة على وقف إطلاق النار.

    هذا وأعلنت الحكومة الهنغارية مرارا أن تسوية النزاع في أوكرانيا ممكن فقط بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تلعب واشنطن الدور الرئيسي، لأنها تقدم الدعم العسكري والمالي الأساسي لكييف.

    في الوقت نفسه، أشار الممثلون الهنغاريون إلى أنهم لا يتوقعون تحقيق هذا الهدف من الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، لأنها تؤيد استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

    المصدر: نوفوستي 

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