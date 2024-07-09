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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 22:16 GMT

    سيارتو: هنغاريا ستدافع في قمة الناتو على الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا

    أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده ستدافع في قمة الناتو في واشنطن لصالح الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع روسيا من أجل حل الصراع في أوكرانيا.

    سيارتو: هنغاريا ستدافع في قمة الناتو على الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا
    Sputnik

    وأعرب وزير الخارجية الذي يرافق رئيس الوزراء أوربان في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، عن اعتقاده بأن الصراع الأوكراني لا يمكن حله إلا سلميا.

    وفي معرض توضيحه لموقف هنغاريا في قمة الناتو التي افتتحت في العاصمة الأمريكية يوم الثلاثاء، قال سيارتو "ولهذا من الضروري إعادة فتح القنوات الدبلوماسية وعدم مهاجمة المشاركين في الحوار، لأنه بدون حوار واستئناف قنوات الاتصال الدبلوماسية سيكون من المستحيل إيجاد حل".

    وفي وقت سابق شدد وزير الخارجية الهنغاري، في تصريح لقناة "RT" أن الخروج من الأزمة الأوكرانية غير ممكن بدون الحوار.

    تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهنغاري أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي في الكرملين استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

    وفي 2 يوليو الجاري زار أوربان كييف، حيث دعا زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي للموافقة على وقف إطلاق النار.

    المصدر: تاس

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