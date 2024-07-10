وقال في حديث لوكالة "تسنيم": "ستقام هذه المراسم بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين المدنيين والعسكريين في البرلمان وسيؤدي خلالها الرئيس المنتخب اليمين على أن يستخدم كل ما لديه من كفاءه في أداء المسؤوليات المنوطة إليه ومن ثم يوقع على القسم".

وأضاف: "بعد مراسم أداء اليمين وبحسب النظام الداخلي للبرلمان أمام الرئيس أسبوعين لتقديم وزراء الحكومة إلى البرلمان وسيتم التقييم في اللجان المتخصصة والتصويت على منح الثقة للحكومة".

وأعلنت الداخلية الايرانية السبت الماضي فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المصدر: RT