إقرأ المزيد من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟ آراؤه في مختلف القضايا ووعوده

وخلال كلمة له في مرقد مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني، قال مسعود بزشكيان: "لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية، ولم أقل كلمة غير صادقة".

وأضاف بزشكيان: "أشكر القائد المفدى للبلاد (المرشد الإيراني علي خامنئي)، ولولا حكمته لم نكن لنستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وتابع: "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني"، مردفا: "نسعى لفك العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته".

وأكمل الرئيس الإيراني المنتخب متوجها للشعب: "أثبتم أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وتجاوز الصعاب وتخطي العقبات.. أصواتكم عهد في عنقي.. أحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وتابع بزشكيان: "أرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات"، مستطردا: "جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها، ويجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

المصدر: RT + "العالم"