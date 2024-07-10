دونيتسك تعلن عن تقدم ناجح للقوات الروسية نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك
أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك عن تقدم ناجح للقوات الروسية نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك في الجمهورية استمرارا لتحرير دونيتسك.
وقال بوشيلين في تصريح صحفي: "تواصل القوات الروسية إبعاد قوات كييف عن مدينة غورلوفكا وتتقدم بنجاح نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك وعدد من المدن الأخرى".
دونيتسك: القوات الروسية أبعدت قوات كييف عن مدينة غورلوفكا
ونوه بأهمية تحرير بلدات كراسنوارميسك وبوكروفسك وتشاسوف يار وسلافيانسك في بالكامل في الجمهورية.
وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها ياسنوبرودوفكا وتشيغاري وسوكول ونوفويه.
المصدر: نوفوستي
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