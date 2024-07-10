وقال بوشيلين في تصريح صحفي: "تواصل القوات الروسية إبعاد قوات كييف عن مدينة غورلوفكا وتتقدم بنجاح نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك وعدد من المدن الأخرى".

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ونوه بأهمية تحرير بلدات كراسنوارميسك وبوكروفسك وتشاسوف يار وسلافيانسك في بالكامل في الجمهورية.

وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها ياسنوبرودوفكا وتشيغاري وسوكول ونوفويه.

المصدر: نوفوستي