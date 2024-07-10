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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:48 GMT

    دونيتسك تعلن عن تقدم ناجح للقوات الروسية نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك

    أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك عن تقدم ناجح للقوات الروسية نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك في الجمهورية استمرارا لتحرير دونيتسك.

    دونيتسك تعلن عن تقدم ناجح للقوات الروسية نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك

    وقال بوشيلين في تصريح صحفي: "تواصل القوات الروسية إبعاد قوات كييف عن مدينة غورلوفكا وتتقدم بنجاح نحو مدينة دزيرجينسك وقرية نيويورك وعدد من المدن الأخرى".

    ونوه بأهمية تحرير بلدات كراسنوارميسك وبوكروفسك وتشاسوف يار وسلافيانسك في بالكامل في الجمهورية.

    وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها ياسنوبرودوفكا وتشيغاري وسوكول ونوفويه.

    المصدر: نوفوستي

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