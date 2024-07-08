دونيتسك: القوات الروسية أبعدت قوات كييف عن مدينة غورلوفكا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم يوميا في تحرير الجمهورية وأبعدت خط المواجهة مع قوات كييف عن مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف أوكراني مستمر.
وأضاف: "جيشنا يواصل تقدمه وتحرير جمهورية دونيتسك وعلى محور غورلوفكا نسجل تقدما يوميا ونبعد خط المواجهة عن مدينة غورلوفكا التي تتعرضت للقصف الأوكراني باستمرار".
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وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها تشيغاري وسوكول ونوفويه في إطار تحرير دونيتسك.
المصدر: نوفوستي
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