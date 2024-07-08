وأضاف: "جيشنا يواصل تقدمه وتحرير جمهورية دونيتسك وعلى محور غورلوفكا نسجل تقدما يوميا ونبعد خط المواجهة عن مدينة غورلوفكا التي تتعرضت للقصف الأوكراني باستمرار".

إقرأ المزيد الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويقضي على 1590 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها تشيغاري وسوكول ونوفويه في إطار تحرير دونيتسك.

المصدر: نوفوستي