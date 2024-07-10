إقرأ المزيد الهند.. مصرع 29 شخصا احتسوا كحولا مغشوشا

وقال ذو الفقار علي من مكتب مدير الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس": "اصطدمت الحافلة بالناقلة من الخلف ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 19 آخرين".

وقال رئيس الحكومة المحلية يوغي اديتيانات إن الحادث "يدمي القلب".

وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة نيودلهي من ولاية بيهار الشرقية حسب ما ذكرت محطة "ان دي تي في" التلفزيونية.

❗18 Confirmed Dead In Uttar Pradesh Horror Crash



A double-decker bus hit a milk tanker, Wednesday morning, near Unnao and left dozens more injured.



Officials report 8 passengers are in critical condition.pic.twitter.com/YsQXKTm898 — RT_India (@RT_India_news) July 10, 2024

وغالبا ما تشهد الطرقات الهندية حوادث سير أدت بحسب السلطات إلى مقتل 168 ألف شخص في 2022.

وفي مايو قضى ما لا يقل عن 21 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين عندما سقطت حافلة في وادي سحيق في كشمير الهندية.

المصدر: "أ ف ب"+"RT"