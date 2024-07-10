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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 08:14 GMT

    مصرع 18 شخصا وإصابة العشرات إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج حليب في الهند (فيديو)

    لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بصهريج حليب في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

    مصرع 18 شخصا وإصابة العشرات إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج حليب في الهند (فيديو)
    Legion-Media

    وقال ذو الفقار علي من مكتب مدير الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس": "اصطدمت الحافلة بالناقلة من الخلف ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 19 آخرين".

    وقال رئيس الحكومة المحلية يوغي اديتيانات إن الحادث "يدمي القلب".

    وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة نيودلهي من ولاية بيهار الشرقية حسب ما ذكرت محطة "ان دي تي في" التلفزيونية.

    وغالبا ما تشهد الطرقات الهندية حوادث سير أدت بحسب السلطات إلى مقتل 168 ألف شخص في 2022.

    وفي مايو قضى ما لا يقل عن 21 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين عندما سقطت حافلة في وادي سحيق في كشمير الهندية.

    المصدر: "أ ف ب"+"RT"

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