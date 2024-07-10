وكتب أوربان عبر منشور عقب مفاوضات مع أردوغان على هامش قمة الناتو في واشنطن:"الرئيس أردوغان شريك مهم في مهمة السلام. تركيا هي القوة الإقليمية المحددة لمنطقة البحر الأسود وهي اللاعب الوحيد الذي نجح في التوسط بين الأطراف المتحاربة في الصراع الأوكراني".

ولفت أوربان إلى أنه طلب من أردوغان دعم مبادرته للسلام وتوحيد الجهود لحل النزاع في أوكرانيا، "لقد طلبت من السيد الرئيس أن يدعمنا في مهمتنا من أجل السلام. إن مواقف الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة. ولكن إذا اتحد "أصدقاء السلام" وبذلوا جهودا موحدة فيمكننا اتخاذ الخطوة التالية نحو السلام".

وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.

وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام". وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.

المصدر: RT