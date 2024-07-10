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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 08:48 GMT

    أوربان يطلب من أردوغان دعمه في "مهمة السلام" في أوكرانيا

    أشاد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بجهود ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية، ودعاه إلى دعم جهود بودابست في "مهمتها للسلام".

    أوربان يطلب من أردوغان دعمه في "مهمة السلام" في أوكرانيا

    وكتب أوربان عبر منشور عقب مفاوضات مع أردوغان على هامش قمة الناتو في واشنطن:"الرئيس أردوغان شريك مهم في مهمة السلام. تركيا هي القوة الإقليمية المحددة لمنطقة البحر الأسود وهي اللاعب الوحيد الذي نجح في التوسط بين الأطراف المتحاربة في الصراع الأوكراني".

    ولفت أوربان إلى أنه طلب من أردوغان دعم مبادرته للسلام وتوحيد الجهود لحل النزاع في أوكرانيا، "لقد طلبت من السيد الرئيس أن يدعمنا في مهمتنا من أجل السلام. إن مواقف الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة. ولكن إذا اتحد "أصدقاء السلام" وبذلوا جهودا موحدة فيمكننا اتخاذ الخطوة التالية نحو السلام".  

    أوربان يطلب من أردوغان دعمه في

    أوربان يطلب من أردوغان دعمه في

    أوربان يطلب من أردوغان دعمه في

    وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.

    وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام". وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.

    المصدر: RT

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