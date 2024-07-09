وقالت الصحيفة "في اجتماع يوم غد الأربعاء (10 يوليو) من المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي دور الرئاسة الهنغارية للاتحاد الأوروبي بناء على طلب من بولندا".

إقرأ المزيد أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية

ووفقا "ليوراكتيف"، بعد رحلات أوربان إلى روسيا والصين، ستسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى "الحصول على مزيد من الوضوح" بشأن نتائج هذه الأنشطة الدبلوماسية.

ويقول بعض الخبراء إن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في استكشاف الخيارات بشأن كيفية "كبح" ما تعتبره "سلوك بودابست المدمر".

ووفقا لدبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه، فإن هناك قلقا متزايدا في الاتحاد الأوروبي بشأن الدور "الذي نصبه أوربان لنفسه" في "مهمة السلام"، "في حين ينبغي أن يكون واضحا أنه يمثل بلاده فقط".

وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.

وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام". وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.

المصدر: نوفوستي