مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 06:31 GMT

    موسكو: على مجلس الأمن بحث رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية فورا

    أشار رئيس دائرة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية بيتر إيليتشوف إلى ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية فورا.

    موسكو: على مجلس الأمن بحث رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية فورا
    Sputnik

    وقال: "بقاء العقوبات دون تغيير لا معنى له، وهذا واضح لجميع السياسيين العقلاء الذين لم تعميهم الكراهية الأيديولوجية تجاه النظام الحاكم في كوريا الشمالية. هذه العقوبات لم تؤد إلى تحسين الوضع الأمني في المنطقة على الإطلاق".

    وأضاف: "على أعضاء مجلس الأمن إعادة النظر في هذه العقوبات، ورفع بعضها فورا".

    وشدد على أن ذلك سيعطي زخما لتنمية الاقتصاد في كوريا الشمالية وتحسين معيشة مواطنيها.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"