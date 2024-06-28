نيبينزيا: العقوبات ضد كوريا الشمالية لا تساعد الحوار السياسي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات ضد كوريا الشمالية لا تساعد في تحقيق أي أهداف، بما في ذلك إقامة الحوار السياسي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "عقوبات مجلس الأمن الدولي تثير المزيد من التساؤلات. ونحن قد دعونا أكثر من مرة إلى حديث جدي حول فاعليتها وآثارها على الوضع الإنساني في البلاد".

وتابع: "منذ سنوات تم اتخاذ قرار صارم تلو آخر، دون أن يساعد الحوار السياسي بأي شكل من الأشكال. وبالنتيجة باتت كامل منظومة العقوبات هذه متجمدة".

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وأكد أن "العقوبات لا تساعد في تحقيق الأهداف المعلن عنها، وهذا أمر واضح. وعدم الاعتراف بذلك سيكون غير صحيح".

ويأتي ذلك على خلفية تجربة صاروخية لكوريا الشمالية التي أعلنت عن اختبار "ناجح" لصاروخ متعدد الرؤوس يوم 26 يونيو، بينما شككت جارتها الجنوبية في نجاح التجربة وقالت إن الصاروخ انفجر في المرحلة المبكرة من تحليقه.

المصدر: تاس