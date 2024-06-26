كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية

أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكدة أن التجربة نجحت في مراحلها كافة من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابتها لأهدافها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "أجرى الجيش بنجاح في 26 يونيو اختبار الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية".

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وأضافت: "تم بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة".

وأوضحت الوكالة أن "الاختبار يهدف إلى تأمين القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعددة بصاروخ بالستي واحد.

ويوم أمس أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، أوفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وجاء هذا الإطلاق بعد ساعات من إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية ليلة أمس "في خامس عملية من هذا النوع منذ أواخر الشهر الماضي"، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وبعد أن انتقدت كوريا الشمالية يوم الاثنين وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية وحذرت من اتخاذ إجراءات ردع جديدة ضد ما وصفته بأنه "عمل استفزازي".

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يأتي ذلك في ظل إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أول مناورة عسكرية ثلاثية على الإطلاق، أطلق عليها اسم "حافة الحرية".

وقد نظمت هذه التدريبات بعد أيام من توقيع روسيا وكوريا الشمالية على معاهدة بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، تقضي بتقديم المساعدة في حالة أي هجوم من قبل دولة ثالثة.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي في 30 مايو.

المصدر: أ ف ب+RT