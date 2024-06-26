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بالونات القمامة من كوريا الشمالية تؤخر الرحلات بمطار سيئول

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بالونات القمامة من كوريا الشمالية تؤخر الرحلات بمطار سيئول
Globallookpress Defense Ministry/Keystone Press Agency
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أفادت وكالة "يونهاب" بأن مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول أخر العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية.

وتم تأجيل الرحلات خلال الفترة بين الساعة 1:46 و4:44 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي خوفا من تأثير البالونات على حركة الطائرات وخطر وقوعها بمحركات الطائرات.

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وعادت حركة الرحلات الجوية إلى نظامها العادي عند الساعة السابعة صباحا.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت بالونات محملة بالقمامة والنفايات باتجاه كوريا الجنوبية يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وكانت هذه سادس عملية إطلاق من نوعها منذ 28 مايو الماضي ردا على نشر كوريا الجنوبية دعاية مضادة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

المصدر: وكالات

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