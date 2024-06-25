سيئول: بيونغ يانغ أطلقت نحو 350 بالونا محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 350 بالونا محملة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية ليلة أمس "في خامس عملية من هذا النوع منذ أواخر الشهر الماضي".

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش قوله إنه مستعد لتنفيذ عمليات البث عبر مكبرات الصوت على الحدود مع كوريا الشمالية في أي وقت، محذرا من أن "تنفيذ إجراءات الحرب النفسية تلك سيتوقف على تصرف كوريا الشمالية".

وقالت هيئة الأركان المشتركة للصحفيين إن "حوالي 100 بالون معظمها تحمل قصاصات ورقية ونفايات هبطت في سيئول وفي الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي".

وأضافت الهيئة أنه "اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا لم يتم رصد بالونات تحلق في الهواء في حين أظهر تحليل البالونات التي تم انتشالها أنها لا تحتوي على مواد سامة".

وجاء الإطلاق الأخير بعد أن ألمحت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي يوم الجمعة إلى إرسال المزيد من البالونات "ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أطلقها منشقون كوريون شماليون في كوريا الجنوبية إلى الشمال".

ومع آخر إطلاق تشير التقديرات إلى أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يقرب من 2,000 بالون محمل بالنفايات منذ 28 مايو".

وردا على ذلك قامت كوريا الجنوبية بالبث الدعائي المناهض لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت على الحدود في 9 يونيو وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لكنها أوقفت مكبرات الصوت في اليوم التالي، وفق "يونهاب"

المصدر: "يونهاب"