وأكد الرئيس الأمريكي السابق خلال خطاب يوم الثلاثاء أمام أنصاره في فلوريدا "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم ... ، الأمور لا تسير على ما يرام في بلدنا. لم يكن لدينا أي شيء من هذا القبيل. حدودنا ، اقتصادنا ، لدينا أعلى تضخم في تاريخ .... إن إدارة بايدن تستمر فقط في تدمير أمتنا".

ووصف الجمهوري بايدن مرارا بأنه "تهديد" لمستقبل الولايات المتحدة.

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وستجرى الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل. حيث ضمن بايدن وترامب ترشيح حزبيهما لهما كمرشحين رئاسيين.

ومن المقرر الموافقة على ترشيح ترامب في مؤتمرات الحزب الجمهوري بين 15و18 يوليو وترشيح الحزب الديمقراطي لبايدين في مؤتمره الذي ينعقد في بين 19و22 أغسطس المقبل. وبعد خطاب بايدن "الكارثي" في المناظرة التلفزيونية، بدأت في معسكر الديمقراطيين الدعوات لبايدن التخلي عن الترشح.

المصدر: تاس