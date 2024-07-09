تؤيد جيل ،زوجة بايدن، إعادة انتخابه بقوة. وقالت السيدة الأولى إنها "مشتركة بالكامل" في حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن يوم الاثنين، حيث تخطط للقيام بثلاث محطات في ولايات منفصلة.

وقالت للحشد في ولاية كارولينا الشمالية: "لقد أوضح جو أنه يشارك في كل شيء". "هذا هو القرار الذي اتخذه. وكما كان دائما يدعم مسيرتي، فأنا أيضا أؤيد إعادة انتخابه".

وستظهر السيدة الأولى أيضا في فعاليات الحملة الانتخابية في فلوريدا وجورجيا في وقت لاحق من يوم الاثنين، على الرغم من أن بايدن نفسه ليس لديه أي أحداث عامة في جدول أعماله.

ويأتي إعلان دعم جيل في الوقت الذي يعمل فيه بايدن على درء أعضاء حزبه الذين يريدون انسحابه من السباق. ويقول منتقدوه إن أداءه الكارثي في ​​المناظرة ضد الرئيس السابق ترامب يثبت أنه لم يعد مؤهلا لتولي منصبه.

ورفض بايدن حتى الآن الدعوات للانسحاب، وكتب رسالة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب يحثهم فيها على التخلي عن القضية في وقت سابق من يوم الاثنين.

انتقدت رسالة الرئيس بايدن يوم الاثنين إلى الديمقراطيين في مجلس النواب النائب دين فيليبس، الديمقراطي الوحيد عن ولاية مينيسوتا، الذي تحدى الرئيس بايدن وأثار مسألة عمره خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ولم تذكر رسالة بايدن فيليبس بالاسم، بل تعترف بجهوده المتكررة للفت الانتباه إلى عمر الرئيس وقدرته العقلية.

وكتب بايدن عن الانتخابات التمهيدية: "كانت هذه عملية مفتوحة لأي شخص يريد الترشح". "لقد اختار ثلاثة أشخاص فقط تحديي. وكان أداء أحدهم سيئا للغاية لدرجة أنه ترك الانتخابات التمهيدية للترشح كمستقل. وهاجمني آخر لكوني كبيرا في السن وتعرض لهزيمة ساحقة. لقد صوت ناخبو الحزب الديمقراطي واختاروني لخوض الانتخابات لأكون مرشحا عن الحزب".

أشارت رسالة بايدن أيضا إلى جون إف كينيدي جونيور، الذي يترشح حاليا كمستقل. وخلال حملته الانتخابية قال فيليبس إنه سيكون "من المستحيل" أن يستمر بايدن في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى.

وقال فيليبس في ذلك الوقت: "في تلك المرحلة من الحياة، من المستحيل في نهاية المطاف إدارة مكتب الرئاسة الأمريكية بالطريقة التي يحتاجها هذا البلد في العالم الآن. وهذه حقيقة مطلقة".

المصدر: فوكس نيوز