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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 22:13 GMT

    البرازيل تؤيد مساعي بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"

    أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه يؤيد مساعي بوليفيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

    البرازيل تؤيد مساعي بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
    Ipa Ibanez / AP

    وقال لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوليفي لويس آرسي في لاباز، يوم الثلاثاء: "خلال قمة المنظمة في قازان في أكتوبر المقبل ستستمر مناقشة توسيع المجموعة".

    وأضاف أن "البرازيل تنظر بشكل إيجابي جدا إلى انضمام بوليفيا وغيرها من دول منطقتنا".

    وكانت بوليفيا قد أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" في يونيو 2023.

    يذكر أن مجموعة "بريكس" أسستها روسيا والصين والهند والبرازيل في عام 2006. وفي عام 2011 انضمت إليها جنوب إفريقيا، واعتبارا من يناير 2024 مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا.

    المصدر: تاس

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