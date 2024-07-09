وقال في منتدى صناعي عسكري نظمته غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك على هامش قمة الناتو في واشنطن: "في الأيام المقبلة، سنتخذ الخطوة التالية - لأول مرة في التاريخ، يلتزم كل حليف بوضع خطط لتعزيز قدراته الصناعية الدفاعية".

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ووفقا له، فإن هذا سيساعد دول الحلف على تحديد ترتيب الأولوية لإنتاج المعدات التي قد تكون ضرورية في حالة نشوب صراع مسلح.

ومن المقرر عقد قمة "الناتو" في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 9 و11 يوليو.

وفي الملف الأوكراني، سبق وأعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أنه سيتم في القمة الإعلان عن اتفاقات بين الحلف وأوكرانيا في مجال التدريب العسكري واللوجستية والدعم الفني والمالي.

وعلى جدول قمة الحلف تعزيز تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، وتوسيع الشراكة مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية مع الصين.

أفادت قناة "سي إن إن" بأن مسودة بيان قمة "الناتو" في واشنطن بين الـ9 والـ11 من يوليو الجاري، ستؤكد تمسك الحلف بانضمام أوكرانيا، و"حتمية عضويتها" في الأطلسي.

المصدر: RT