إقرأ المزيد "التلغراف": الناتو لن يوجه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام بسبب الفساد

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي مطلع أن "البيت الأبيض يؤيد عبارة "حتمية عضوية أوكرانيا" في بيان القمة الختامي وأن يحث البيان أوكرانيا على إجراء إصلاحات ديمقراطية" لقبول انضكامها.

واعتبرت القناة هذه الصياغة "إشارة هامة إلى كييف وموسكو"، مشيرة رغم ذلك إلى أن مسودة البيان قد تتغير قبل الموافقة على نسختها النهائية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أوكراني أن فرص حصول كييف على دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة واشنطن ضئيلة للغاية.

من جتهه أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أنه سيتم في القمة الإعلان عن اتفاقات بين الحلف وأوكرانيا في مجال التدريب العسكري واللوجستية والدعم الفني والمالي.

وعلى جدول قمة الحلف تعزيز تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، وتوسيع الشراكة مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية مع الصين.

المصدر: نوفوستي