وكان يتوجب على الصحافيين تقديم طلبين مسبقا للحصول على الاعتماد لتغطية القمة، أحدهما إلى الولايات المتحدة باعتبارها البلد المضيف للحدث، والثاني - مباشرة إلى حلف "الناتو"، وبحسب الوكالتين، أكمل المراسلون التسجيل اللازم مقدما وقدموا طلبات الاعتماد خلال الإطار الزمني المحدد، إلا أنهم تلقوا رفضا لجميع الصحافيين الروس من حلف "الناتو" دون تقديم أية تبريرات.

وجاء في الرسائل الواردة من ممثل حلف شمال الأطلسي "لا يمكن الموافقة على طلبك للحصول على اعتماد إعلامي في الوقت الحالي. ولا تستطيع مناقشة أسباب هذا القرار الذي يعتبر نهائيا".

وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية طلبات الوكالتين للتعليق على رفض منح الصحفيين الروس الاعتماد في قمة "الناتو" ولم يستجيبوا لها.

ويؤدي رفض تقديم الاعتماد إلى حظر وجود الصحافيين الروس ليس فقط في موقع القمة نفسه، ولكن أيضا في المنطقة المجاورة، حيث يتم فرض قيود مؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، بدون شارة من المستحيل أيضا حضور المؤتمر الصحافي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في 11 يوليو الجاري.

ومن المقرر عقد قمة "الناتو" في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 9 و11 يوليو.

المصدر: RT