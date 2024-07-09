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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 20:52 GMT

    كندا تعتزم إنفاق أكثر من 53 مليار دولار على الدفاع خلال العقدين المقبلين

    أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم إنفاق 73 مليار دولار كندي (53.3 مليار دولار) على الدفاع خلال العقدين المقبلين.

    كندا تعتزم إنفاق أكثر من 53 مليار دولار على الدفاع خلال العقدين المقبلين
    Sputnik

    وقال ترودو في كلمة على هامش قمة الناتو في واشنطن، إن "رؤيتنا الجديدة لسياسة الدفاع تتطلب استثمار 73 مليار دولار كندي في الدفاع على مدى العقدين المقبلين. وهذا يظهر التزام كندا الثابت تجاه التحالف".

    ووفقا له، فإن هذه الأموال تهدف كذلك إلى الحفاظ على الاستعداد القتالي للكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا تحت قيادة كندا وتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين.

    ووفقا لرئيس الوزراء، زادت أوتاوا بشكل كبير الإنفاق الدفاعي، والذي بلغ في عام 2015 أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

    المصدر: تاس

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