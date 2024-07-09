وقال بيسكوف: "من الصعب للغاية بالنسبة لنا الآن أن نصل إلى العالم الغربي بالمعلومات التي لدينا، فهم لا يريدون سماع أي شيء، ونحن نرى الصحف، ونرى القنوات التلفزيونية، ونرى الهستيريا التي تحدث هناك حول تغطية الهجوم على المستشفى في كييف".

وأضاف السكرتير الصحافي للرئاسة الروسية أن مثل هذا الموقف في العالم الغربي قد يكون مرتبطا بالهيمنة الاحتكارية لوسائل الإعلام الأنغلوسكسونية هناك.

وقد كشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز AIM120 من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.

وأوضح الخبراء أن الصاروخ الظاهر في الفيديو ليست له تلك الأجنحة المميزة للصاروخ الروسي "خا-101".

والذخيرة الظاهرة في الفيديو تشبه إلى حد بعيد الصواريخ الغربية الموجهة المضادة للطائرات من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وNASAMS. وتشير الترجيحات إلى أن نظام الدفاع الصاروخي فقد هدفه في أثناء الاعتراض وسقط على مستشفى الأطفال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها كييف في مثل هذا النوع من الضربات والاستفزازات.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وشددت الوزارة على أن القوات الروسية وجهت ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.

المصدر: RT