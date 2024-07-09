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    روسيا والهند تصدران بيانا مشتركا حول شراكة قوية وواسعة
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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 15:17 GMT

    لافروف يشيد بمستوى العلاقات الروسية الهندية وتوافقها استراتيجيا

    أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء بمستوى العلاقات الروسية الهندية وتوافق سياسات البلدين استراتيجياً.

    لافروف يشيد بمستوى العلاقات الروسية الهندية وتوافقها استراتيجيا
    ria.ru

    وقال لافروف في ختام المفاوضات الروسية الهندية إن العلاقات بين روسيا والهند تتوافق تماما مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية ذات الامتيازات الخاصة".

    وأشار إلى أن هذه المصطلح يصف بدقة كبيرة عمق الروابط بين روسيا والهند، الرواابط التي تعود لتاريخ بعيد، إلى الفترة التي كانت الهند تكافح فيها من أجل الاستقلال، وكان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة الفتية ذات التاريخ والحضارة العميقة الجذور والممتدة آلاف السنين".

    وقد وصل رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا في زيارة تستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية جديدة، ما يؤكد متانة العلاقات ويبعث رسالة قوية للغرب عن فشل محاولاته لـ"عزل روسيا".

    وقبل توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين، قال رئيس الوزراء مودي إنه يتطلع للقاء فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.

    المصدر: RT

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