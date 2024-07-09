وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير 2 من 4 راجمات "هيمارس" في منطقة بلدة نوفوبيتروفكا في مقاطعة خيرسون بصواريخ "إسكندر" الروسية، والقضاء على 20 جنديا أوكرانيا".

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وأضافت الوزارة أن أفواج "إسكندر" دمرت كذلك راجمتي "هيمارس" في مقاطعة زابوروجيه المحاذية لخيرسون جنوب شرق أوكرانيا، وهما مقاطعتان انضمتا إلى روسيا ويواصل الجيش الروسي تحريرهما من قوات كييف.

المصدر: RT