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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 13:24 GMT

    أفواج "إسكندر" الروسية تدمر راجمات "هيمارس" أمريكية هددت القرم (فيديو)

    نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير صواريخ "إسكندر" الروسية اثنتين من أربع راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية تم تدميرها خلال 24 ساعة، عوّلت عليها كييف ورعاتها لضرب القرم.

    أفواج "إسكندر" الروسية تدمر راجمات "هيمارس" أمريكية هددت القرم (فيديو)

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير 2 من 4 راجمات "هيمارس" في منطقة بلدة نوفوبيتروفكا في مقاطعة خيرسون بصواريخ "إسكندر" الروسية، والقضاء على 20 جنديا أوكرانيا".

    وأضافت الوزارة أن أفواج "إسكندر" دمرت كذلك راجمتي "هيمارس" في مقاطعة زابوروجيه المحاذية لخيرسون جنوب شرق أوكرانيا، وهما مقاطعتان انضمتا إلى روسيا ويواصل الجيش الروسي تحريرهما من قوات كييف.

    المصدر: RT

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