وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: "نحن نأخذ نتائج التحقيق في الحادث، الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، على محمل الجد، وأنا مصمم على بذل كل جهد لضمان عدم وقوع المزيد من الحوادث والضحايا".

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وخلال المناورات، تدربت المروحيات على التعرف على الغواصات. ووفقا لقوات الدفاع الذاتي البحرية، كانت المروحيتان تحلقان في مواقع مختلفة تحت قيادة مختلفة. ثم تم إعطاؤهم هدفا على شكل "غواصة" ظهرت، فاندفعوا إلى نفس النقطة عند الإحداثيات المحددة. وبالنتيجة تبين أن إحدى المروحيتين حلقت باتجاه الهدف في خط مستقيم، والأخرى اتجهت نحوه ولامست المروحية الأولى بجانبها الأيسر. ووقع تصادم أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقم المروحيتين الثمانية.

والسبب هو أن الطواقم لم تراقب بدقة كافية من قمرة القيادة، وأيضا بسبب عدم التفاعل بين القيادات المشرفة عليها.

المصدر: نوفوستي