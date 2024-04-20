على متنهما 8 أفراد.. تحطم مروحيتين للبحرية اليابانية في المحيط الهادئ أثناء تدريب ليلي

أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أنه يعتقد أن مروحيتين تابعتين للقوات البحرية تحطمتا في المحيط الهادئ جنوب طوكيو خلال تدريب ليلي.

وقال وزير الدفاع للصحفيين إن المروحيتين من طراز "إس إتش-60 كيه" واللتين تقل كل منهما 4 أفراد، فقدتا الاتصال في وقت متأخر من السبت بالقرب من جزيرة توريشيما في المحيط الهادئ جنوب طوكيو.

وأضاف مينورو كيهارا أنه يعتقد أنهما تحطمتا لأنه تم التأكد من وجود أجزاء إحداهما في البحر.

وصرح كيهارا بأن أسباب الحادث لا تزال مجهولة لكن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

وبين أن ثماني سفن وخمس طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية بالإضافة إلى زورقين من خفر السواحل الياباني، تشارك في عمليات البحث، وفق ما نقلته وكالة "kyodo" اليابانية.

من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة العامة في اليابان (NHK) أن وزارة الدفاع اليابانية أعلنت أن اثنتين من طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية تحطمتا على ما يبدو في وقت متأخر من يوم السبت أثناء تدريب ليلي قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ.

وأفادت بأنه تم إنقاذ أحد الركاب الثمانية بينما تتواصل عمليات البحث عن السبعة المتبقين.

ويقول مسؤولو الوزارة إن الاتصال بإحدى المروحيات انقطع قبالة جزيرة توريشيما في حوالي الساعة 10:38 مساء، وبعد دقيقة واحدة تم استقبال إشارة الطوارئ من هذه الطائرة.

ويشيريون إلى أنه بعد حوالي 25 دقيقة أي حوالي الساعة 11:04 مساء، أدركوا أن الاتصال بالطائرة الأخرى انقطع أيضا في المنطقة نفسها.

ووفق المصدر ذاته، أكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أنه لم تكن هناك طائرات أو سفن أخرى في المياه القريبة، ومن غير المرجح تورط دولة أخرى في الحادث.

وأوضحت الهيئة اليابانية أن طائرات الهليكوبتر SH-60K تتمركز بشكل أساسي على المدمرات ويتم تشغيلها منها، مبينة أن الطائرتان كانتا تقومان بتدريب ليلي للبحث عن الغواصات.

المصدر: هيئة الإذاعة العامة + وكالة "kyodo"