الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وسط غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بالطيران الحربي عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بمدرسة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في بيان على موقع "إكس" إن "جيش الدفاع استهدف مساء أمس مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عملوا من داخل مجمع مدرسة في منطقة النصيرات".
إسرائيل تحاول إقناع القاهرة بتشييد حاجز تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة
وأضاف: "أغارت طائرات حربية مساء أمس على مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الوقت الذي عملوا فيه على الترويج لأنشطة إرهابية داخل مجمع مدرسة في النصيرات مستخدمين إياها درعا للإرهاب".
🔴 جيش الدفاع استهدف مساء أمس مخربين من حماس والجهاد الإسلامي عملوا من داخل مجمع مدرسة في منطقة النصيرات— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2024
🔻أغارت طائرات حربية مساء أمس على مخربين من حماس والجهاد الإسلامي في الوقت الذي عملوا فيه على الترويج لأنشطة إرهابية داخل مجمع مدرسة في النصيرات مستخدمين إياها درعًا للإرهاب.… pic.twitter.com/8e2hWxqBzD
وتابع: "لقد تم تنفيذ الغارة من خلال ذخيرة دقيقة وذلك لتجنب استهداف المدنيين قدر المستطاع".
وأشار إلى أن "كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الإرهابيتان تخرقان أحكام القانون الدولي بشكل ممنهج مستغلتان المؤسسات المدنية والمجتمع المدني دروعا بشرية لأنشطة إرهابية".
ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة.
المصدر: RT
التعليقات