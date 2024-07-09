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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 08:47 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وسط غزة

    أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بالطيران الحربي عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بمدرسة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

    الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه عناصر من
    Globallookpress

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في بيان على موقع  "إكس" إن "جيش الدفاع استهدف مساء أمس مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عملوا من داخل مجمع مدرسة في منطقة النصيرات".

    وأضاف: "أغارت طائرات حربية مساء أمس على مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الوقت الذي عملوا فيه على الترويج لأنشطة إرهابية داخل مجمع مدرسة في النصيرات مستخدمين إياها درعا للإرهاب".

    وتابع: "لقد تم تنفيذ الغارة من خلال ذخيرة دقيقة وذلك لتجنب استهداف المدنيين قدر المستطاع".

    وأشار إلى أن "كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الإرهابيتان تخرقان أحكام القانون الدولي بشكل ممنهج مستغلتان المؤسسات المدنية والمجتمع المدني دروعا بشرية لأنشطة إرهابية".

    ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة.

    المصدر: RT

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