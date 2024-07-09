وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في بيان على موقع "إكس" إن "جيش الدفاع استهدف مساء أمس مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عملوا من داخل مجمع مدرسة في منطقة النصيرات".

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وأضاف: "أغارت طائرات حربية مساء أمس على مخربين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الوقت الذي عملوا فيه على الترويج لأنشطة إرهابية داخل مجمع مدرسة في النصيرات مستخدمين إياها درعا للإرهاب".

🔴 جيش الدفاع استهدف مساء أمس مخربين من حماس والجهاد الإسلامي عملوا من داخل مجمع مدرسة في منطقة النصيرات



🔻أغارت طائرات حربية مساء أمس على مخربين من حماس والجهاد الإسلامي في الوقت الذي عملوا فيه على الترويج لأنشطة إرهابية داخل مجمع مدرسة في النصيرات مستخدمين إياها درعًا للإرهاب.… pic.twitter.com/8e2hWxqBzD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2024

وتابع: "لقد تم تنفيذ الغارة من خلال ذخيرة دقيقة وذلك لتجنب استهداف المدنيين قدر المستطاع".

وأشار إلى أن "كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الإرهابيتان تخرقان أحكام القانون الدولي بشكل ممنهج مستغلتان المؤسسات المدنية والمجتمع المدني دروعا بشرية لأنشطة إرهابية".

ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة.

المصدر: RT