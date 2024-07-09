وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن موقف نتنياهو يتناقض مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الساعي إلى عرقلة إعادة "سدي تيمان" إلى مجرد مركز تحقيق.

فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه خلافا لقرار بن غفير، وافق نتنياهو على إخلاء سجن "سدي تيمان" بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة إغلاقه، إثر الشهادات والجرائم التي سُرّبت عما يجري بداخله بحق الأسرى.

ومعتقل "سدي تيمان" معتقل سيء السيط، يعذب فيه الجيش الإسرائيلي الأسرى الذين اعتقلهم من قطاع غزة، ويحتجزهم بظروف غير إنسانية.

ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان"، وسط انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وفي نهاية مايو الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك جيشا"، التماسا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".

المصدر: "RT+ ynet"