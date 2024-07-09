وقالت مواقع إسرائيلية إن السجان الذي يدعى يواحي اڤني، ويبلغ من العمر 40 عاما، كان قد تلقى تهديدات من أسرى فلسطينيين، ما يدفع للاعتقاد بأنها عملية قتل على خلفية قومية أمنية.

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وعثر على جثة السجان الذي يعمل في سجن عوفر، وعليها علامات طعن على مستوى الرقبته، في منزله الذي شب فيه حريق في مستوطنة "غفعون هاحاداشا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحارس الذي قُتل بطريقة عنيفة، كان حارسا في سجن عوفر وتم التنكيل به قبل قتله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" يشارك في التحقيق باعتبارها جريمة قتل، ويتم فحص جميع الاتجاهات فيما إذا كانت الخلفية قومية أو جنائية.

المصدر: RT+ وكالات