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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 20:29 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة (صورة)

    أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة (صورة)
    / IDF

    وقال الجيش في بيان نشره على موقع الرسمي إن الجندي برتبة النقيب ويدعى إيلي إليشا لوغاسي.

    وذكر أن النقيب (21 عاما) من كريات شمونة وهو قائد فرقة في "الكتيبة 75" لواء "سار ميجولان 7".

    ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للجندي القتيل.

    وأضاف أن ثلاثة جنود من "الكتيبة 75" لواء "سار ميجولان 7" أصيبوا بجروح خطيرة في معارك قرب حي الشجاعية في قطاع غزة.

    وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 676 منذ السابع من أكتوبر 2023.

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة (صورة)

    المصدر: RT

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