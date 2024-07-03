وأعاد وزير التراث اليميني المتطرف نشر تدوينة تروج لبيع بضائع تدعو إلى احتلال شبه جزيرة سيناء.

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ويدعو المنشور إلى شراء قميص مطبوع عليه ما يفترض أنه خريطة لإسرائيل بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وسيناء، ووضع عليه شعار "الاحتلال الآن".

وقال الوزير في التدوينة: "هل رأيت هذا القميص الجميل؟؟ طلبته الآن لجميع أفراد العائلة!.. هكذا يتم خلق الوعي!".

وأضاف: "انتقل إلى الرابط واقتن قمصان، مغناطيس، ملصق، وخذها في الرحلات، وقدموها لجميع الأطفال ليرتدوها وقريبا سيكون هناك مقاسات للأطفال الصغار.. ضعها على السيارة، لنخلق الوعي".

وتابع قائلا: "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!".

واختتم الوزير المتطرف تدوينته برابط لموقع يبيع بضائع تحمل شعار "الاحتلال الآن" ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وفي نهاية المطاف الأردن، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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وفي شهر نوفمبر 2023 قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير في تصريح مثير للجدل خلال مقابلة إذاعية إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح".

المصدر: RT + إعلام عبري