وقال ميللر ردا على سؤال الصحفيين حول زيارة مودي إلى موسكو قبيل قمة "الناتو" في واشنطن: "ندعو الهند، مثل أي دولة أخرى، إلى الإشارة بوضوح خلال اتصالاتها مع روسيا إلى أن أي تسوية للنزاع في أوكرانيا يجب أن تتم وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ووحدة أراضي أوكرانيا، وسيادة أوكرانيا".

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ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن "الهند شريك استراتيجي للولايات المتحدة، حيث تجري معها حوارا كاملا وصريحا"، بما في ذلك فيما يتعلق بـ"مخاوف" واشنطن المتعلقة بالعلاقات بين موسكو ونيودلهي.

وأكد أن الولايات المتحدة كانت "واضحة" في التعبير للهند عن "مخاوفها" بشأن هذه القضية.

هذا وقد بدأ مودي يوم أمس زيارة رسمية إلى روسيا وتستمر اليوم 9 يوليو، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم هندي إلى البلاد منذ 5 سنوات، وقبل توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين، قال رئيس الوزراء مودي إنه يتطلع للقاء فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.

المصدر: نوفوستي