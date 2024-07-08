وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين: "عبرنا للهند بشكل واضح عن قلقنا إزاء علاقاتها مع روسيا".

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وأضاف أن واشنطن تأمل بأن الهند أو أي دولة أخرى ستؤكد أثناء تواصلها مع روسيا بشأن النزاع الأوكراني على "ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقوم بزيارة رسمية لروسيا يومي 8 و9 يوليو.

وقد التقى مودي في إطار زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن تجري المباحثات بين الزعيمين يوم الثلاثاء 9 يوليو.

المصدر: تاس