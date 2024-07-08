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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 21:59 GMT

    واشنطن تعبر عن قلقها إزاء العلاقات بين روسيا والهند

    أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها تجاه علاقات نيودلهي مع موسكو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا.

    واشنطن تعبر عن قلقها إزاء العلاقات بين روسيا والهند
    ARTUR GABDRAHMANOV / Sputnik

    وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين: "عبرنا للهند بشكل واضح عن قلقنا إزاء علاقاتها مع روسيا".

    وأضاف أن واشنطن تأمل بأن الهند أو أي دولة أخرى ستؤكد أثناء تواصلها مع روسيا بشأن النزاع الأوكراني على "ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

    يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقوم بزيارة رسمية لروسيا يومي 8 و9 يوليو.

    وقد التقى مودي في إطار زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن تجري المباحثات بين الزعيمين يوم الثلاثاء 9 يوليو.

    المصدر: تاس

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