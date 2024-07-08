وانضم سميث إلى صفوف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

ومن بين هؤلاء أنجي كريغ عن ولاية مينيسوتا، ومايك كويغلي عن ولاية إلينوي، ولويد دوغيت عن ولاية تكساس، وراؤول غريهالفا عن ولاية أريزونا، وسيث مولتون عن ولاية ماساتشوستس.

وقال سميث في بيان على موقعه الإلكتروني: "سيكون من الخطأ أن يواصل الرئيس حملته، ويجب أن يتنحى الآن حتى نتمكن من العثور على مرشح جديد يضعنا في موقف أقوى يمكننا من هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

وفي الوقت نفسه أكد سميث، الذي يشغل منصب العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أنه يدعم بايدن "بنسبة 100%" إذا بقي في السباق.

ورغم الانتقادات الداخلية والتكهنات في وسائل الإعلام الأمريكية، قال بايدن يوم الاثنين إنه أبلغ الديمقراطيين في الكونغرس نيته مواصلة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما أعرب بايدن عن ثقته في دعم الديمقراطيين له في السباق الانتخابي وذلك رغم الجدل الذي أُثير بعد أدائه السيئ خلال المناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي