وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان يثق في دعم الحزب الديمقراطي، أجاب بايدن بصوت عال: "نعم".

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بعد فشله في المناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، يحاول بايدن إقناع القاعدة الديمقراطية بأنه ليس لديه بديل عنه كمرشح، على الرغم من تقدمه في السن وأعراض الشيخوخة الواضحة بشكل متزايد عليه.

وقد أعرب بايدن عن ثقته بقدرته على تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة على منافسه المحتمل دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي