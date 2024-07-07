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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 23:33 GMT

    بايدن يعرب عن ثقته في دعم الحزب الديمقراطي له وسط الجدل المتزايد

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه واثق من دعم الحزب الديمقراطي وذلك وسط شكوك متزايدة حول مدى ملاءمته لإعادة انتخابه.

    بايدن يعرب عن ثقته في دعم الحزب الديمقراطي له وسط الجدل المتزايد
    Sputnik

    وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان يثق في دعم الحزب الديمقراطي، أجاب بايدن بصوت عال: "نعم".

    بعد فشله في المناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، يحاول بايدن إقناع القاعدة الديمقراطية بأنه ليس لديه بديل عنه كمرشح، على الرغم من تقدمه في السن وأعراض الشيخوخة الواضحة بشكل متزايد عليه.

    وقد أعرب بايدن عن ثقته بقدرته على تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة على منافسه المحتمل دونالد ترامب.

    المصدر: نوفوستي

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