وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو وتم بثه عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بمكتبه: "لقد حددنا في اتفاقيتنا الأمنية مع وارسو تدريب فيلق أوكراني على الأراضي البولندية، وهو وحدة عسكرية تطوعية جديدة".

وتابع: "سنمنح المواطنين الأوكرانيين الموجودين في بولندا وليتوانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى فرصة الانضمام طوعا للقتال في صفوف القوات الاوكرانية".

وأردف: "سيتم تدريب الفيلق الأوكراني في بولندا، وتجهيزه من قبل شركائنا وحفائنا، وسيتمكن كل مواطن أوكراني يقرر الانضمام إلى الفيلق من توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية".

هذا ووقعت بولندا وأوكرانيا في وقت سابق من يوم الاثنين، اتفاقية أمنية مشتركة جديدة تنص على التعاون العسكري الطويل الأمد بين البلدين.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في الـ 23 من يونيو إنه تم تدريب أكثر من 20 ألف جندي أوكراني في بولندا.

وفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وفرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو أوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمداده إياها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب على روسيا.

المصدر: نوفوستي